Incendio nei pressi di Villa Genuardi

AGRIGENTO. Fuoco nella Valle che costeggia la villa Genuardi, in via Ugo La Malfa. Il vasto incendio ha preoccupato non poco gli abitanti della zona. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento hanno lavorato anche gli uomini della Forestale.

Per provare a spegnere l’incendio è stato chiesto anche l’ausilio dell’elicottero dell’Aeronautica militare. Le colonne di fumo hanno attraversato la città. Ed è stata immediatamente istituita una task force con le forze di polizia impegnate nella prevenzione e nella viabilità. La zona è stata tenuta sotto controllo dai poliziotti della sezione Volanti.

I pompieri hanno dovuto lavorare per circa tre ore prima di avere ragione sulle fiamme.

Ultima modifica: 10 luglio 2018