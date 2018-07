Incendio distrugge un rifugio per cani: un meticcio salvato dai pompieri

AGRIGENTO. Hanno rischiato di morire carbonizzati 5 cagnolini che erano accuditi da privati, tra cui la dottoressa Lelia Li Causi, in un terreno in via Cavaleri Magazeni tra il Villaggio Mosè e San Leone. Un vasto incendio, infatti, si è propagato nella zona dove prima c’era il “Baraka” ed ha lambito il recinto del terreno dove c’erano i cuccioli. Il forte vento ha alimentato le fiamme che quindi hanno interessato l’area.

Incenerito un piccolo deposito dove erano custoditi i croccantini per l’alimentazione degli animali. E’ andato tutto distrutto. I 5 cagnolini sono stati salvati dai pompieri che hanno operato con estrema professionalità. Ad avere la peggio è stato uno dei meticci che il medico veterinario, la dottoressa Li Causi aveva recuperato dalla strada, sterilizzato e microcippato. Ma il cagnolino adesso sta bene. Però tutto è andato distrutto. I privati – animalisti, tra cui Lelia Li Causi, non si sono però persi d’animo ed hanno iniziato a sistemare di nuovo i teloni ed a delimitare l’area che stata messa a disposizione di una agrigentino proprio per accudire, in forma assolutamente privata, i 5 cani. “Ci siamo preoccupati per il pericolo che hanno corso i nostri cagnolini – ha detto la dottoressa Lelia Li Causi, da sempre impegnata in questo campo. E in effetti il rischio è stato elevato perché soprattutto il mio cagnolino nero è stato quasi attinto dalle fiamme. Devo ringraziare i vigili del fuoco che sono stati molti bravi, tempestivi e professionali. E’ grazie a loro se si è evitata una piccola strage di cani”.

Ultima modifica: 9 luglio 2018