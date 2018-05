Nuovo incendio di auto a Licata. Fiamme in via Pompei

LICATA. Ennesima notte di fuoco, a Licata. I pompieri hanno lavorato in via Pompei, strada in salita che da via Santa Maria conduce alla chiesa della Madonna di Pompei, nella parte alta di Licata, per domare un incendio di auto, l’ennesimo che si registra nella nostra città ed il secondo consecutivo negli ultimi due giorni.

Secondo la prima ricostruzione degli inquirenti un’utilitaria in sosta nella zona è andata in fiamme, per cause ancora in corso di accertamento, e ad accorgersi dell’accaduto sono stati quanti risiedono nel sito. Scattato l’allarme sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di corso Argentina che hanno lavorato dalle 3 alle 4 del mattino per avere ragione dell’incendio. Indagini in corso per accertare se il rogo è accidentale o doloso.

Due giorni fa un altro incendio ha distrutto un autocarro Mercedes di proprietà di un artigiano cinquantenne. Le fiamme hanno annerito anche una parte del prospetto dell’adiacente scuola elementare “Profumo”.

