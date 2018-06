Incendiata una palma in piazza della Vittoria. Il sindaco Galanti: puniremo i responsabili

LICATA. Sabato di fuoco a Licata. Ieri sera, mentre la gente passeggiava o stava al bar seduta a prendere una bibita, d’improvviso, nella villetta di piazza della Vittoria , si sono levate alte le fiamme che hanno avvolto la corteccia di una palma.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco. Anche il sindaco di Licata, Giuseppe Galanti è andato di persona a verificare quanto accaduto. E poi ha rilasciato questa dichiarazione:

La voglia di cambiare, va dimostrata da Noi Cittadini. Abbiamo il futuro nelle nostre mani: Non Sprechiamolo!

“Ho ricevuto la spiacevole notizia di un incendio appiccato in piazza della Vittoria, che ha bruciato una palma della villetta centrale. Mi sono immediatamente recato sul posto, nonostante la tarda ora, per comprendere i fatti e far sentire la mia vicinanza agli abitanti del centro.

Un grande senso di rabbia, però, mi attanaglia. Non posso credere che tra i miei concittadini, che stimo e rispetto, ci siano dei vandali di questa portata.

Un gesto del genere distrugge l’operato delle migliaia di cittadini onesti e per bene che con il loro sudore portano avanti questa città. Farò di tutto perché i colpevoli vengano puniti, ma chiedo a voi tutti, concittadini che come me amate questa città, di aiutarmi a sanzionare, a redarguire tutti quei criminali che con la loro idiozia e viltà tentano di macchiare la reputazione di una Città meravigliosa come la nostra.Io non mollo e non mollerò mai ! Ma oggi più che mai ho bisogno del vostro aiuto! Forza Licata non diamogliela vinta!!”



Ultima modifica: 24 giugno 2018