Incendiata una Focus al Corso Italia: denunciato il figlio della proprietaria

LICATA. Sarebbe stato il figlio, per una vendetta privata, ad incendiare l’autovettura della madre, una casalinga licatese di 46 anni. L’ennesimo rogo d’auto, questa volta una Ford Focus, in Corso Italia, avrebbe un responsabile: un ventenne, appunto, figlio della proprietaria dell’autovettura. Il giovane è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Agrigento. Dovrà rispondere adesso dell’ipotesi di reato di danneggiamento a seguito di incendio. Polizia e carabinieri stanno continuando ad indagare per cercare di identificare la seconda persona: quella che era in sella allo stesso motociclo.

Nessun dubbio sulla matrice dell’incendio che ha danneggiato la Ford Focu. A quanto pare subito dopo la fiammata iniziale – erano le 3 circa – sarebbe stato visto allontanarsi un motociclo con due persone a bordo. I vigili del fuoco del distaccamento di Licata sono intervenuti dopo aver raccolto l’Sos alla centrale operativa. Erano le 3,14 circa. I pompieri, idranti alla mano, cercando di salvare il salvabile, sono rimasti al lavoro fino alle 4,26.

Ultima modifica: 17 maggio 2018