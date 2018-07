Inaugurazione del Polo Didattico “Montalcini” nel cuore della città

Giorno 25 luglio alle ore 18,30 avverrà ad Agrigento in via Papa Luciani n.69/81 l’inaugurazione del Polo Didattico “Montalcini”. Il Polo che nasce dall’idea e dall’esperienza più che ventennale nel campo dell’istruzione e della formazione della Prof.ssa Nancy Arena, si propone all’utenza di Agrigento e provincia con due importanti novità. La prima è che è situato nel cuore della città a due passi dal piazzale Rosselli e pertanto sarà raggiungibile con facilità da tutti. La seconda è che offrirà all’utenza un ventaglio di proposte dedicate all’alta formazione a 360 gradi.

Il Polo Didattico “Montalcini” ricordiamo che nasce, o forse sarebbe meglio dire rinasce, sulla base dell’Istituto Paritario “Rita Levi Montalcini” fondato nel 2014. Questo sin dall’inizio è stato articolato in due indirizzi di scuola secondaria di secondo grado: il liceo scientifico e l’istituto tecnico economico. Riguardo a quest’ultimo poi, bisogna precisare che negli ultimi due anni si è diramato in due indirizzi: Amministrazione Finanza e Markentig e Sistemi Informatici Aziendali, titolo spendibile nell’insegnamento. Nell’ Istituto, dove ha operato e continuerà a operare un corpo docente altamente qualificato, sono adottati metodi didattici personalizzati e individualizzati ispirati al modello delle scuole estere, ponendo così al centro dell’apprendimento il discente e i suoi bisogni. La didattica inoltre è basata sulla formula “Free Homework”, cioè niente- o quasi- compiti a casa. Gli alunni infatti, guidati dal docente lavoreranno molto in classe, immersi anche in metodologie innovative che puntano sull’ apprendimento a lungo termine, sulla cooperazione e sullo sviluppo delle competenze necessarie per diventare “cittadini attivi” in ossequio alle Raccomandazione del Parlamento Europeo 2006.

Gli indirizzi succitati a partire da ora saranno inglobati nel Polo Didattico “Montalcini” appunto, che offrirà all’ utenza i seguenti servizi:

preparazione ai test di ammissione per tutte le facoltà a numero chiuso e per tutti i concorsi pubblici e privati;

l’università on- line rivolta a quanti per ragioni familiari, personali o lavorative non posso frequentare fisicamente l’università, ma desiderano conseguire un titolo di studio più elevato;

certificazioni linguistiche e informatiche;

master;

formazione professionale.

Durante l’inaugurazione, aperta a tutti, sarà possibile chiedere e ricevere ulteriori informazioni. In alternativa si può contattare il numero 0922- 838752.

Ultima modifica: 23 luglio 2018