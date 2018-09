Inaugurato il palasport “Pippo Nicosia”

Dopo esser stato chiuso per troppo tempo, finalmente il PalaNicosia è stato riaperto ed inaugurato. All’evento tenutosi ieri era presente anche il sindaco Firetto assieme al coach della Fortitudo Agrigento Franco Ciani. Il palazzetto ritorna a vivere grazie soprattutto ad Alessandro Bazan, un privato che ne ha promosso la riapertura grazie alle sue “donazioni”.

“Abbiamo riaperto dopo tantissimi anni – dice Firetto –, un altro impianto che si riapre e si migliora strutturalmente. Il ‘Nicosia’ veniva utilizzato come deposito materiali in preda alle infiltrazioni d’acqua e con spogliatoi distrutti e non a norma. Dopo tante critiche ricevute sull’avvio dell’iniziativa di donare il palazzetto ai privati, alla fine tutto questo ci ha dato ragione”.

Il palazzetto, finalmente agibile, può tornare ad essere il “tempio” dello sport che è sempre stato ospitando stagioni sportive ed emozioni legate allo sport.

Foto di Giuseppe Rigoli

Ultima modifica: 2 settembre 2018