Inaugurata la nuova farmacia San Vito

Tantissima gente ha preso parte all’inaugurazione della nuova sede farmaceutica di Agrigento di Via Giovanni XXIII. La farmacia, denominata “San Vito”, diventa di fatto il riferimento di un quartiere che da tempo necessitava di questo servizio. Progettata e realizzata da due giovani architetti agrigentini, Elettra e Davide Curto, la farmacia è munita di un’ampia superficie vendita opportunamente attrezzata e di molteplici spazi a servizio della clientela. Alle nuove titolari le dottoresse Cinzia Di Martino e Teresa Perricone, entrambe originarie di Enna, la comunità sanvitese ha mostrato grande affetto partecipando numerosa all’evento. Presente anche Il parroco della parrocchia Don Rino Ninotta, del Santissimo Crocifisso meglio nota come San Vito, ha benedetto la nuova attività dando il via all’inaugurazione.

Ultima modifica: 9 settembre 2018