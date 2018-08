In Questura arriva il primo dirigente Alessandro Milazzo, dirigerà l’Anticrimine

AGRIGENTO. Il primo dirigente della polizia di Stato Alessandro Milazzo si è insediato questa mattina in Questura ad Agrigento, al posto di Angela Maria Spatola. Milazzo dirigerà la divisione Anticrimine della Questura.

“Ringrazio la collega Angela Maria Spatola per questo anno di servizio ad Agrigento e per i risultati ottenuti aggredendo patrimoni molto importanti della criminalità. Dico benvenuto al dirigente Alessandro Milazzo che ha un curriculum di vanto – ha detto il questore Maurizio Auriemma. Ha prestato servizio in molte realtà, l’ultimo a Caltanissetta dove è stato capo della Digos e dell’ufficio di Gabinetto. Conosce bene la realtà locale, la realtà criminale e dell’ordine pubblico. E’ un valore aggiunto e sono ben grato al capo della polizia per questa risorsa che ha voluto destinare alla Questura e alla città di Agrigento”.

