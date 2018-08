In coma per l’incidente in moto: 16enne si Ã¨ svegliata

La giovane ragazza di 16 anni di Porto Empedocle, Pamela, si è svegliata. Era rimasta coinvolta in un incidente lo scorso lunedì in contrada Cannelle insieme a un’amica più grande. Mentre si trovavano a bordo di un Liberty, una Fiat Punto guidata da un 21enne agrigentino ma residente a Porto Empedocle ha impattato lo scooter, anche se le dinamiche dell’incidente sono ancora da accertare. Pamela, che da quel momento era in coma, oggi si è svegliata tra la gioia di amici e familiari. Proprio i familiari hanno promosso una raccolta fondi per sostenere le spese mediche della ragazza.

Ultima modifica: 28 agosto 2018