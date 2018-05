Il direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Agrigento, Gerlando Piro, ha ricevuto un nuovo incarico. Per esigenze di servizio e con provvedimento in corso di perfezionamento, fermo restando il suo attuale incarico, gli viene conferita la reggenza della Ragioneria Territoriale dello Stato di Caltanissetta ed Enna con decorrenza 26 maggio prossimo fino all’insediamento del titolare e comunque non oltre il 25 febbraio 2019.

Ultima modifica: 21 maggio 2018