Il treno speciale del Mandorlo in fiore: strumento efficace per promuovere il territorio

Treno storico : strumento efficace per valorizzare le tradizioni

Mandorlo del Fiore Express con a bordo i vertici di Fondazione Ferrovie e Sindaci.

Di Calogero Conigliaro

Un treno speciale per promuovere gli itinerari turistici in Sicilia è giunto nella Valle dei Templi, a bordo i vertici della Fondazione Ferrovie dello Stato con il Presidente Mauro Moretti ed il direttore Luigi Cantamessa, presenti anche i sindaci di Agrigento Lillo Firetto e Porto Empedocle Ida Carmina. Non potevano mancare i rappresentanti dell’Ente Parco con in testa Lillo Liotta e quelli del Fai di Agrigento con l’Avvocato Giuseppe Taibi ed il direttore del giardino della Kolymbetra Giuseppe Lo Pilato.

Grandi assenti della giornata il Presidente della Regione Nello Musumeci e il suo Assessore alle Infrastrutture Marco Falcone, impossibilitati alla visita, a causa di urgenti impegni.

“Noi abbiamo iniziato un percorso – ha spiegato Mauro Moretti in conferenza stampa nella Valle dei Templi – che prevede una sinergia con gli altri attori dando un impulso in più, a siti come questi dove è nata la cultura occidentale. Spero che esperienze come quella di oggi, possano essere fatte da tanta gente potendosi immergere in un luogo sacro come questo. Abbiamo già una forte collaborazione con la Regione e vogliamo moltiplicare le iniziative dei nostri treni turistici”.

Le personalità si sono ritrovate tutte d’accordo sul fatto che la ferrovia della Valle dei Templi rappresenti un possibile volano per il potenziamento dell’offerta turistica del territorio.

Va ricordato come in questi giorni sia stata ultimata l’elettrificazione del tratto ferroviario che a Porto Empedocle unisce la stazione centrale a quella succursale in pieno centro cittadino. La speranza è quella che le amministrazioni comunali possano dare la loro collaborazione, in modo da poter coordinare gli operatori del mondo culturale e della ristorazione per un’accoglienza doverosa dei turisti.

Calogero Conigliaro

Ultima modifica: 10 marzo 2018