Il team manager Artale muore in un incidente stradale: il cordoglio dell’Asd Olimpia Akragas

Una terribile tragedia ha sconvolto oggi il Siracusa Calcio, formazione di Serie C. In un incidente stradale avvenuto all’alba ha perso la vita Davide Artale, 27 anni, team manager del Siracusa. Insieme al giovane dirigente viaggiava il portiere degli azzurri, Maurice Gomis (fratello di Afred, numero uno della Spal), che per fortuna è rimasto praticamente illeso. Artale, che si trovava alla guida, in contrada Spinagallo – nel Siracusano – avrebbe perso il controllo dell’auto, che è andata a sbattere contro un muro prima di ribaltarsi. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Siracusa.

L’Asd Olimpica Akragas, con il suo presidente pro-tempore Giovanni Amico, tutti i dirigenti e lo staff tecnico partecipano al dolore per la tragica scomparsa del giovane Team Manager del Siracusa Calcio, Davide Artale.

La società agrigentina esprime la propria vicinanza al club aretuseo, ai suoi tifosi, alla città di Siracusa e le più sentite condoglianze alla famiglia Artale. (FOTO GDS)

Ultima modifica: 10 settembre 2018