Il Senatore Giuseppe Ruvolo, esprime compiacimento per l’accordo tra la Udc e Noi con l’Italia

Il Senatore Giuseppe Ruvolo dell’ UDC esprime vivo compiacimento per l’accordo raggiunto che vede il partito dello scudocrociato con i moderati Noi con l’Italia; questo progetto rappresenta la quarta gamba della coalizione di centrodestra in vista delle prossime elezioni politiche del ‪4 marzo‬. “Il risultato di oggi è frutto della volontà dell’Udc e dei moderati per servire il Paese nel rispetto dei valori di cui è portatore; l’identità,moderata e popolare, rappresenta la tradizione cristiano-sociale propria dell’anima democristiana, secondo gli insegnamenti, ancora attuali, di Don Luigi Sturzo. Condivido in pieno il percorso intrapreso e definito oggi dal nostro segretario Lorenzo Cesa e da Antonio De Poli che assieme agli altri amici moderati,Romano,Fitto e Lupi con Noi con l’Italia, sapranno costruire un progetto inclusivo di ampio respiro che rafforzera’ l’intera coalizione di centrodestra. In tal senso si muovono le aspettative della gente delusa da una sinistra divisa e dal populismo dal sapore demagogico dei 5 stelle. Da oggi con più slancio e energia di prima ci tuffiamo in questa campagna elettorale con la certezza che il ceto medio,i giovani e le imprese saranno degnamente rappresentante attraverso l’Udc e le forze che hanno aderito a questa alleanza che è, voglio sottolineare,un progetto politico che si apre alle tante fasce di popolazione che cercavano realmente una casa per potersi sentire rappresentati e legittimati seguendo una storia e dei valori che anche in una politica impazzita come quella di oggi,faranno certamente la differenza nel futuro governo.”

Ultima modifica: 31 dicembre 2017