Il pestaggio di San Leone : individuati i quattro aggressori

Dopo la maxi lite nei pressi di piazzale Caratozzolo, a San Leone, durante la quale è rimasto ferito un ambulante quarantenne, anche un commerciante che aveva cercato di fare da paciere, evitando il pestaggio del quarantenne, è stato raggiunto in viale Emporium e picchiato. A raccontare la vicenda è il Giornale di Sicilia, con un articolo pubblicato questa mattina. I poliziotti della sezione “Volanti” della Questura di Agrigento hanno già identificato quattro presunti aggressori. Sia per il pestaggio nei pressi di piazzale Caratozzolo che per l’aggressione di viale Emporium, i poliziotti potranno però procedere soltanto a querela di parte: ossia se le vittime formalizzeranno denuncia. Il caos, a quanto pare, in piazzale Caratozzolo a San Leone, sempre secondo quello che scrive il GDS, sarebbe stato determinato da vecchie e nuove diatribe fra commercianti ambulanti.

Ultima modifica: 6 agosto 2018