Il Mojo compie 10 anni, Lello Analfino ospite della serata

Il Mojo, locale nel centro storico di Agrigento che ha rappresentato, da sempre, il punto di ritrovo per diverse generazioni, spegne le prime 10 candeline.

Il 3 agosto, in occasione del decimo compleanno, sarà ospite Lello Analfino, artista di casa nostra, che canterà ancora una volta in quella che è stata la piazza simbolo degli appuntamenti con la musica dal vivo in città.

A presentare lo spettacolo non poteva che esserci Riccardo Gaz, anche lui, figlio di questa città con un amore infinito per questa terra.

Appuntamento al 3 Agosto alle 22 in piazza San Francesco ad Agrigento.

Ultima modifica: 1 agosto 2018