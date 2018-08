Il mercato del trading online europeo Ã¨ influenzato dall’Esma

Il trading online europeo è sempre più spesso al centro dell’attenzione, specialmente in questo 2018. Alla luce di quanto detto, è importante sottolineare che l’ESMA, acronimo che sta per European Securities and Markets Authority, ha deciso di introdurre una serie di nuove norme che, con estrema probabilità, andranno a influenzare anche questo settore.

Di cosa si tratta e in che modo queste nuove regole, che in molti vedono come delle vere e proprie limitazioni, andranno a influire sul mercato in questione e sull’operato dei trader in generale?

Stando a quanto si evince, i nuovi regolamenti ESMA sono finalizzati a imporre alcuni limiti. In primis, riguardano il divieto di vendita nonché le pubblicità a investitori retail di opzioni binarie. Inoltre, vanno anche a imporre alcuni nuovi requisiti per quel che concerne il trading su CFD. Nello specifico, in questo caso sono stati introdotti i divieti per quel che concerne i bonus e gli incentivi connessi a quelle che sono le attività di trading. Ma non basta: sono state introdotte delle regole che concernono la protezione del saldo negativo e non solo. È stato infatti imposto anche un taglio di quello strumento necessario al fine di fare trading senza necessità di investire somme molto importanti!

Volendo approfondire il discorso, è utile sottolineare che il fine ultimo dell’ESMA è quello di andare a proteggere gli investitori da tutto ciò che potrebbe essere un rischio sui mercati finanziari. Dato che il mondo del forex è sempre più presente ed è una realtà in continua crescita, era improbabile pensare a un totale disinteressamento dell’organismo dell’UE. Ecco perché questi nuovi regolamenti erano tanto attesi da tutti.

Entrando, quindi, nel dettaglio, è utile sottolineare che le opzioni binarie sono state vietate perché ritenute troppo difficili da gestire per un investitore retail. Ed è sempre per proteggere questa categoria che, come detto, l’ESMA ha deciso di agire sulla leva finanziaria massima imponendo delle severe limitazioni. Sono stati anche imposti nuovi livelli trasparenza e, pertanto, dovranno essere introdotti dei disclaimer che indicano il rischio dell’attività.

Cosa ha provocato tutto questo nel settore del trading online e chi verrà effettivamente penalizzato da tutti i cambiamenti?

Possiamo già dire con certezza che la maggioranza dei trader è contraria a questi cambiamenti, che vengono ritenuti delle limitazioni gravi. In molti li considerano troppo radicali e c’è chi para addirittura di veri e propri danni per il sistema. Nonostante tutto, la sicurezza degli investitori rimane una priorità ed è per questo che l’ESMA ha deciso di inserire queste nuove regole, anche a costo di penalizzare i vari broker, tra cui quelli europei.

Quello che l’organismo vuole fare è andare a regolamentare anche quei broker che offrono sì delle condizioni interessanti, ma che non offrono alcune sicurezza all’investitore, che quindi potrebbe vedere svanire nel nulla i suoi soldi.

Si tratta di un problema reale e tangibile, anche in Europa, ed è per questo che l’ESMA ha deciso di agire.

Se si desidera effettuare degli investimenti, quindi, è sempre molto importante farlo nel migliore dei modi e, soprattutto, seguendo delle norme. Le guide su Affari Miei, pertanto, sono degli strumenti estremamente utili, da utilizzare nel caso in cui si desideri affacciarsi nel mondo del trading online, ma senza rischi. È possibile e, come sempre, l’invito è quello di seguire i consigli degli esperti del settore, che sapranno indirizzare verso il miglior investimento possibile tutti coloro i quali desiderino fare questo passo! Senza i consigli di coloro i quali hanno studiato e conoscono un settore complesso come quello del forex, si rischia di andare a perdere delle somme di denaro, anche importanti talvolta, e quest’ultimo è un danno che va sempre scongiurato, poiché in taluni casi si tratta dei risparmi di una vita intera.

