Il giorno della verità per l’Akragas 2.0: la Lega analizza le richieste di ripescaggio

L’Atletico Ribera “rinuncia” al campionato di Promozione e la lega “riapre” i termini per il ripescaggio di una squadra da inserire nel girone A del torneo. Per un attimo si erano riaccese, ad Agrigento le speranze legate alla possibilità di iscrivere la nuova Akragas, 2.0 – società costituita dall’assessore allo Sport, Giovanni Amico e da un imprenditore a lui vicino.

Ma anche stavolta non servirà una semplice “lettera” perché la Lega ha dato le indicazioni sulle modalità di partecipazione al bando per il ripescaggio.

“Tutte le Società di Prima Categoria ricadenti nelle Province di Agrigento, Caltanissetta, Palermo e Trapani interessate a far parte del girone “A” di Promozione possono presentare istanza di partecipazione – scrive la Lega nel comunicato”. Quindi è chiaro che la società di Amico non può essere nelle condizioni di partecipare. Nessuno si sbilancia. Nemmeno il presidente della Lega Sicula, Santino Lo Presti. Oggi a mezzogiorno la Lega Sicula della Figc scioglierà tutti i nodi ed annuncerà il nome della società “ripescata”. Nessuna esultanza, al momento, il Gigante sembra essere morto e sepolto.

Dopo la rinuncia all’iscrizione dell’Atletico Ribera, non sembrano esserci società di Prima categoria, o retrocesse, che intendano inoltrare richiesta di ripescaggio. Una delle società che avrebbe potuto farlo, cioè il Ravanusa del presidente Dino Farruggio, che lo scorso anno è stata retrocessa in Prima categoria, non è interessata. O meglio non è nelle condizioni economiche di poter affrontare un campionato di Promozione. Quindi niente richiesta da Ravanusa. Anche da Porto Empedocle rispondono “picche”. L’Empedoclina di Alessandro Termini, che disputerà per il secondo anno consecutivo la Prima categoria, si è già programmata per questo torneo e non ci sono nemmeno le condizioni per poter chiedere di accedere al torneo superiore. Del resto, lo scarso lasso di tempo che la Figc siciliana ha dato alle società, cioè 24 ore per decidere ed inoltrare la mail con la ricevuta del versamento relativa alla tassa di iscrizione al campionato di Promozione. Uscito di scena il Ribera, dunque le compagini agrigentine che militeranno in Promozione sono 4 (salvo ripescaggi dell’ultima ora): Casteltermini, Gattopardo, Kamarat e Libertas Racalmuto. In tutto, il girone è composto da 16 squadre. Le altre concorrenti sono: Albatros, Balestrate, Cinque torri Trapani, Don Bosco Partinico, Don Carlo Misilmeri, Monreale, Oratorio San Ciro e Giorgio, Salemi, Vallelunga, Villabate e Borgo Nuovo. Diffusi dalla Lega anche gli accoppiamenti per il primo turno della Coppa Italia Memorial “Orazio Siino”: il 26 agosto sarà sfida tra Gattopardo – Libertas 2010 e Kamarat – Casteltermini.

