Il FAI Fondo Ambiente Italiano è lieto di presentare: IL PRESEPE DEI CONTADINI

Giardino della Kolymbethra, Valle dei Templi (AG) da domenica 24 dicembre 2017 a sabato 6 gennaio 2018, dalle 10 alle 14 al Giardino della Kolymbethra, bene del FAI – Fondo Ambiente Italiano nella Valle dei Templi (AG), i visitatori avranno la possibilità di rivivere la tradizione del presepe contadino realizzato secondo le consuetudini della Sicilia rurale.

All’interno della grotta che in epoca paleocristiana fu santuario rupestre verrà allestito il presepe e, secondo tradizione, la capanna dove nacque Gesù Bambino sarà costruita con il fogliame spinoso della pianta di asparago e decorata con arance, mandarini e limoni. Frutti provenienti dalla campagna circostante che, con abbaglianti colori e deliziosi profumi, daranno bellezza e calore all’umile dimora. Per tutto il periodo natalizio davanti al presepe, un gruppo di musicisti suonerà le antiche novene del Natale. Gli ospiti avranno inoltre la possibilità di degustare e acquistare i prodotti tipici delle campagne agrigentine grazie al mercatino che verrà allestito dai produttori locali .In collaborazione con il Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento. Il calendario “Eventi nei beni del FAI 2017”, è reso possibile grazie al significativo sostegno di Ferrarelle, partner degli eventi istituzionali e acqua ufficiale del FAI, e al prezioso contributo di PIRELLI che conferma per il quinto anno consecutivo la sua storica vicinanza alla Fondazione.

GIARDINO DELLA KOLYMBERTHRA, VALLE DEI TEMPLI (AG)

Giorni e orari:

domenica 24 dicembre 2017 a sabato 6 gennaio 2018,

dalle ore 10 alle 14 Ingressi:

Intero:6 €;

Ridotto (Ragazzi 5-14 anni):4€;

Residenti del Comune di Agrigento:4€;

Iscritti FAI gratuito

Per informazioni e prenotazioni:

tel. 335.1229042

(tutti i giorni dalle 10 alle 19)

faikolymbethra@fondoambiente.it

www.fondoambiente.it.

