Il comitato Insieme per Fontanelle incontra l’assessore Hamel: ecco gli impegni presi

AGRIGENTO. Alla presenza di una delegazione del comitato Fontanelle Insieme e all’assessore Hamel, è stato affrontato il problema generale dei rifiuti nel quartiere di Fontanelle.

Dopo aver preso visione delle aree in questione, quali la stazione di trasferenza di via Serpotta presso il campo di calcio, la nuova stazione di trasferenza di via Pancamo, l’isola ecologica di via caduti di Nassiriya, si è dato luogo ad un confronto tra cittadini e amministrazione che si è concluso positivamente con la programmazione di azioni concrete atte ad una mera risoluzione del “problema rifiuti”.

Per l’appunto:

l’area di trasferenza di via Serpotta presso il campo di calcio verrà totalmente dismessa entro martedì 7 agosto 2018, sotto la supervisione degli agenti della polizia locale;

la nuova area di trasferenza di via Pancamo sarà istituita per la sola trasferenza di carta, cartone e plastica, e solamente in via provvisoria per un periodo di trenta giorni, come ci garantisce l’amministrazione comunale, in attesa del nuovo contratto di servizio. Il vetro e il secco non riciclabile saranno provvisoriamente spostate nel piazzale adiacente all’isola ecologica per evitare l’insistere dell’inquinamento sonoro; per quanto riguarda il comparto umido, invece, non sarà in alcun modo trasferito presso quest’area.

l’isola ecologica di via dei caduti di Nassiriya verrà ripulita completamente dalla discarica abusiva nel giorno del 7 agosto 2018, la stessa sarà riaperta quanto prima a seguito del nuovo contratto di servizio e adeguatamente potenziata per fare in modo che non si possa più creare la situazione critica vissuta in questi giorni.

Il Comitato “Fontanelle Insieme” si augura che la cittadinanza tutta sia vigile sui continui atti d’inciviltà segnalando gli stessi alle autorità competenti, si aspetta inoltre da parte dell’amministrazione locale di dare seguito a quanto discusso durante il nostro incontro, al fine di ripristinare il decoro e guadagnare la fiducia persa da parte dei cittadini; cogliamo infine l’occasione per ringraziare l’amministrazione per la disponibilità all’incontro e al confronto e per l’impegno preso nei confronti della comunità di Fontanelle.

