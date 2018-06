Iacolino-Falzone: Quale futuro per l’Akragas? Intervenga il sindaco

AGRIGENTO. “Dopo una stagione agonistica da dimenticare, non è ancora chiara la prospettiva dell’Akragas , patrimonio identitario della nostra città. In attesa che una cordata di imprenditori iraniani ne rilevi la proprietà, le incertezze rendono precario il cammino della blasonata squadra di calcio con l’attuale proprietà che non sembra avere una rotta definita”. Mentre regna il silenzio più assoluto sul futuro dell’Akragas, si registra l’intervento dei consiglieri comunali, Salvatore Falzone e Giorgia Iacolino.

“Serve allora una scossa per rilanciare un progetto che non è soltanto sportivo e che potrebbe interessare ed essere sostenuto anche dalle aziende del territorio. Per favorire un rinnovato progetto di sostegno dell’Akragas, la cui storia appartiene alla città,occorre stimolare le decisioni della proprietà.

Per queste ragioni-concludono Iacolino e Falzone- auspichiamo che il sindaco Firetto ne assuma l’iniziativa e concorra così a determinare il rilancio del progetto Akragas, favorendo il rafforzamento della società con l’innesto di nuovi capitali e nuovi soci che abbiano a cuore,per la città ed i tifosi,l’antico blasone dell’Akragas calcio”

Ultima modifica: 9 giugno 2018