I Double Voice tornano ad esibirsi per la Festa della Madonna della Catena

Anche quest’anno, in occasione dei festeggiamenti per la Madonna della Catena a Villaseta, ritornano I Double Voice. Per il secondo anno consecutivo, ed il terzo negli ultimi quattro anni, i fratelli Di Stefano si esibiranno sul palco, allestito appositamente in Piazza Madonna della Catena, domenica 9 settembre.

Proporranno, a partire dalle 22, musica italiana dagli anni 80 ad oggi e poi balli, coinvolgimento del pubblico e conseguente divertimento.

Salvatore e Paolo Di Stefano, con la moglie Silvia, hanno all’attivo numerosi eventi in agenda: da matrimoni a feste in genere dove l’unico fattore comune è la bravura e la passione per il proprio lavoro.

E anche in questa occasione non deluderanno il pubblico presente.(GS)

Ultima modifica: 6 settembre 2018