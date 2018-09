I° Congresso provinciale Sunia Cgil

Lunedì 10 settembre si svolgerà il primo congresso provinciale del Sunia Cgil, dal titolo “Un patto per l’affitto sostenibile”.

L’appuntamento è ad Agrigento nella sala Pio La Torre della Camera del lavoro. I lavori si apriranno alle 10.00 e alle 10,30 è prevista la relazione del segretario provinciale del Sunia Floriana Bruccoleri.

Si discuterà dei temi del disagio abitativo, degli sfratti, delle politiche di edilizia residenziale pubblica, di canoni di locazione concordati e di misure per arginare la crisi abitativa.

“Il congresso del Sunia – commenta il segretario provinciale Floriana Bruccoleri – avviene in un momento particolarmente complesso di emergenza abitativa e crisi delle costruzioni anche in provincia di Agrigento in cui si sono persi numerosi posti di lavoro per la chiusura di molti negozi e attività commerciali, quadro peggiorato dal fatto che in città i servizi sociali sono inesistenti, il patrimonio pubblico è fatiscente, l’andamento degli sfratti nel 2017 ha avuto una variazione del più 4 %.

Dinanzi a una nuova fascia di povertà e di cittadini invisibili mancano misure per il rilancio della locazione sociale con una rigenerazione o riqualificazione del patrimonio immobiliare pubblico. Prevale ancora oggi la filosofia della proprietà privata che non assicura un futuro alloggio a giovani coppie, donne e nuclei familiari numerosi con reddito minimo di sopravvivenza.

E’ necessario un rilancio del mercato degli affitti a canone sostenibile o concordato che aiuta gli affittuari calmierando il prezzo degli affitti.

L’obiettivo del congresso è quello trovare insieme misure per affrontare e gestire la crisi tutelando le fasce più deboli.

Concluderà i lavori Giusi Milazzo, segretario nazionale e regionale del Sunia.

Agrigento,09.09.2018

Ultima modifica: 10 settembre 2018