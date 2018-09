I Carabinieri alla ricerca di Gessica setacciano il territorio di Favara

Ancora nessuna notizia della ventisettenne Gessica Lattuca scomparsa lo scorso 12 agosto. Si sta passando al setaccio la zona di Favara e Agrigento: i carabinieri della tenenza di Favara, quelli della compagnia di Agrigento, ma anche Polizia, Guardia di finanza, volontari, Vigili del fuoco e Protezione civile in questi giorni hanno setacciato – in base al piano di ricerca della Prefettura – oltre 400 ettari di terreno. E’ stato deciso di impiegare tutti gli uomini a disposizione, richiedendo rinforzi anche ad altri comandi. Intanto, Favara continua a prepararsi per la fiaccolata silenziosa che si terrà mercoledì a partire dalle 19,30. Si tratta di una manifestazione organizzata dal clero e dal consiglio pastorale cittadino, una “fiaccolata silenziosa che grida e rompe il silenzio” come ha detto Don Marco Damanti, invitando tutta la città a partecipare. La famiglia della ragazza lancia appelli ripetutamente, strazianti quelli della madre: “chiediamo a quanti abbiano informazioni che possano districare

questa assurda storia, di farsi avanti”.

“La famiglia” come sostenuto dal sindaco Alba “ha necessità di sapere. La comunità le è vicina, ma serve anche un aiuto concreto per le ricerche.”

Ultima modifica: 6 settembre 2018