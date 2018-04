Guasto all’acquedotto Voltano: martedì 12 Comuni a secco

AGRIGENTO. Girgenti Acque ha reso noto che, nella giornata di martedì 10 aprile, saranno effettuati degli interventi di riparazione sull’adduttore principale dell’acquedotto Voltano in contrada ‘Voltano’ in territorio di Santo Stefano di Quisquina. Al fine di permettere i lavori, dalle 8 alle 18, sarà necessario diminuire la fornitura idrica nei Comuni alimentati dal suddetto Acquedotto. Potranno verificarsi slittamenti, o limitazioni, della turnazione idrica prevista per le giornate di martedì 10 aprile e mercoledì 11 aprile nei Comuni di: Agrigento (frazioni di Giardina Gallotti, Montaperto, Zona industriale, San Michele, Fontanelle); Aragona; Comitini; Porto Empedocle; Favara.

Per lo stesso motivo, poiché gli Acquedotti “Voltano” e “Tre Sorgenti” sono idraulicamente interconnessi si potrebbero verificare delle riduzioni della fornitura idrica nei Comuni serviti dall’ Acquedotto “Tre Sorgenti” e cioè: Castrofilippo; Grotte; Naro; Racalmuto; Campobello di Licata; Ravanusa e Canicattì.

A conclusione degli interventi di riparazione, la fornitura idrica tornerà regolare, normalizzandosi nel rispetto dei necessari tempi tecnici.

