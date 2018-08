Guasto all’acquedotto Tre Sorgenti: 6 Comuni a secco

Un nuovo guasto sull’acquedotto “Tre Sorgenti” localizzato in contrada Pantano nel Comune di Sant’Angelo Muxaro lascia a secco ben 6 Comuni.

Pertanto, al fine di effettuare gli improcrastinabili interventi manutentivi, Girgenti Acque S.p.A. ha già avviato, in via sostitutiva al Consorzio Acquedottistico “Tre Sorgenti”, le necessarie lavorazioni sull’acquedotto in questione.

Si precisa che la fornitura idrica risulta interrotta interamente per i Comuni di Grotte, Racalmuto, Castrofilippo, Naro, Ravanusa e Campobello di Licata.

Si rileva che il ripristino della fornitura idrica nei Comuni interessati avverrà a conclusione dei lavori di riparazione eseguiti, in via sostitutiva al Consorzio Acquedottistico “Tre Sorgenti”, dagli operatori di Girgenti Acque, cui seguirà la normalizzazione dei turni di distribuzione che avverrà nel rispetto dei necessari tempi tecnici.

Ultima modifica: 26 agosto 2018