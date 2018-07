Guasto al Tre Sorgenti: cinque Comuni a secco domani e dopodomani

CANICATTI’. Girgenti Acque è stata informata, dal Consorzio Acquedottistico Tre Sorgenti, che nelle giornate di domani 11 luglio, e dopodomani, 12 luglio 2018, interromperà l’esercizio dell’omonimo acquedotto a causa di svariate perdite idriche lungo la condotta.

La società idrica agrigentina così come richiesto dal Consorzio Acquedottistico “Tre Sorgenti”, eseguirà, in via sostitutiva, i necessari ed urgenti lavori di riparazione per il ripristino della regolare funzionalità dell’acquedotto interessato.

Quindi nei giorni 11 e 12 luglio 2018, potranno verificarsi degli slittamenti e/o delle limitazioni sulla turnazione idrica prevista nei Comuni di: Castrofilippo; Grotte; Naro; Campobello di Licata; Racalmuto.

A conclusione degli improcrastinabili interventi di riparazione, la fornitura idrica nei Comuni interessati tornerà regolare, normalizzandosi nel rispetto dei necessari tempi tecnici.

Ultima modifica: 10 luglio 2018