Group Cycling al Palasport Nicosia

Inizia la nuova stagione Group Cycling 2018/2019 al Palasport Nicosia di Agrigento, da lunedì 10 settembre alle ore 19,00 sarà possibile per tutti provare le meravigliose bici technogym di indoor cycling. Perché pedalare? Uno tra i tanti motivi:

RENDE PIÙ FELICI: abbassa lo stress diminuisce la depressione, crea gruppo e aggregazione… chi va in bici piace di più e sta meglio degli altri.

CONTROLLA IL PESO: un’ora di bicicletta fa bruciare fino a 500 kcal.

REGOLA IL TUO METABOLISMO E PROTEGGE IL CUORE: fare bici è utile per la prevenzione delle malattie cardiovascolari.

NON DANNEGGIA LE ARTICOLAZIONI: è uno sport a basso impatto, pedalando, infatti, non esercitiamo pressioni sulle articolazioni degli arti inferiori, ecco perché è indicato per le ginocchia, chi pedala rafforza i muscoli delle gambe a vantaggio di glutei cosce e polpacci evitando di ingrossarli.

Diminuisce l’affaticamento, allunga la vita…più si pedala intensamente e più si allunga l’aspettativa di vita proprio perché si evitano malattie cardiache.

Dulcis in fundo ci siamo noi: Rita e Fabrizio, i tuoi istruttori federati riconosciuti CONI in continuo aggiornamento per il tuo benessere.

Ultima modifica: 9 settembre 2018