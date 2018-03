GROTTE. Furto in una abitazione rurale, in contrada Mandra a Grotte: rubati una motozappa, un decespugliatore e altri arnesi utili all’agricoltura. A fare la scoperta il proprietario, un commerciante del luogo, che non ha potuto far altro che denunciare il furto ai carabinieri della locale Stazione.

Ultima modifica: 31 marzo 2018