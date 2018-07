Gravissimo incidente stradale, poco dopo le 14,40 verificatosi lungo la strada statale 115, sul viadotto Canne, nel tratto compreso tra Siculiana e Montallegro. Per cause ancora da accertare, due auto, una Fiat 500 e una Lancia Y, si sono impattate sulla sopraelevata. Una delle due auto è rimasta in bilico sul viadotto e messa in sicurezza grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco. Nell’impatto sono rimaste ferite, in maniera grave tre persone, tutti uomini ultraquarantenni, residenti tra Ribera e zone limitrofe. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i poliziotti della stradale, i vigili del fuoco e l’elisoccorso del 118. A breve approfondimenti. ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO

FOTO e VIDEO DI SANDRO CATANESE

Ultima modifica: 20 luglio 2018