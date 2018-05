Grave incidente al bivio Maddalusa. Centauro trasferito in elisoccorso

Grave incidente sulla S.S.115 in direzione Porto Empedocle, all’ altezza del bivio per Maddalusa. A rimanere ferito un centauro di 48 anni di Sambuca di Sicilia che, in sella ad una moto BMW, si è scontrato con un’ autovettura Fiat Stilo condotta da un settantenne agrigentino. Si tratta di un addetto al servizio d’ordine privato in servizio per il Giro d’Italia. L’automobilista avrebbe invece forzato un blocco stradale dell’ Anas che già dalle prime ore del mattino aveva bloccato la strada interessata dal passaggio della carovana.

L’ uomo sbalzato dalla sella delle due ruote, a causa della grave emorragia cerebrale è stato trasportato all’ ospedale Sant’ Elia di Caltanissetta, con l’ elisoccorso, dove si trova ricoverato in gravissime condizioni. e dove i medici starebbero tentando di bloccare l’emorragia. Sul luogo dell’ incidente, i Pm Salvatore Vella e Paola Vetro. Sulla vicenda la Procura della Repubblica ha aperto un’ inchiesta. Gli organizzatori della corsa sono stati costretti a cambiare il percorso iniziale della tappa. L’incidente si è verificato in prossimità del chilometro 0 della quinta tappa del Giro.

Ultima modifica: 9 maggio 2018