Google Camp alla Valle dei templi? C’Ã¨ ancora speranza

Che Agrigento possa ospitare per il quarto anno di fila il Google Camp è possibile nonostante ancora non ci sia stata nessuna prenotazione ufficiale. Eppure anche gli anni passati ad oggi non era arrivata nessuna richiesta. Considerato che l’evento, che chiama a raccolta vip e big di tutto il mondo si tiene a fine luglio, qualche speranza di rivedere la presenza di artisti del calibro di Elton John e Madonna ai piedi del tempio della Concordia c’è ancora.

“Solitamente – afferma il presidente dell’Ente Parco Archeologico Bennardo Campo – loro sono bravi ad organizzare tutto in tempi brevissimi, per questo abbiamo ragione di credere che la prenotazione potrebbe ancora arrivare, tanto più che negli anni passati non era arrivata mai prima della metà di giugno”.

Ultima modifica: 10 giugno 2018