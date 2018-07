Gli occhi dei club su Luca Attardo del Canicattì

CANICATTI’. Molti club, anche professionistici hanno messo gli occhi addosso al giovanissimo talento e gioiellino del Canicattì calcio, Luca Attardo. Classe 1999, originario di Palma di Montechiaro, Luca lo scorso anno ha vissuto l’esperienza della convocazione in Nazionale Dilettanti Under18.

Il calcio mercato adesso entra nel vivo e ci sono alcune società che hanno contattato il vice presidente Faustino Giacchetto per trattare l’affare “Attardo”.

“Su Luca – dice Giacchetto – si stanno concentrando alcune società che hanno avanzato le prime richieste e devo dire che alcune sono serie possono essere prese anche in considerazione. Non posso rivelare i nomi dei club interessati ad Attardo ma posso garantire che si tratta di proposte serie. Noi saremo ben lieti, nel caso in cui si trovasse una soluzione ottimale anche per il giocatore, per farlo crescere professionalmente, anche di cederlo. Ma se non saranno proposte fattibili, Luca resterà con noi”.

Attardo è un calciatore del Canicattì dove è arrivato dopo aver militato nell’Akragas. Lo scorso campionato di Eccellenza lo ha disputato con la prima squadra e con la formazione juniores che è arrivata alla semifinale nazionale.

Ultima modifica: 11 luglio 2018