Gli ipogei ed il turismo: in giunta la proposta di sistemazione del sotterraneo del Viale della Vittoria

AGRIGENTO.“Oggi portiamo in giunta un intervento per l’Ipogeo del Viale della Vittoria, per la sua sistemazione, consolidamento e ad uso a fruizione turistica”.

Lo annuncia Lillo Firetto, sindaco di Agrigento, che nei mesi scorsi ha effettuato una serie di sopralluoghi in alcuni ipogei della città, accompagnato dai tecnici comunali e dai responsabili dell’Associazione “Napoli sotterranea” giunti ad Agrigento per visitare il sottosuolo dopo la fortunata “avventura” messa in atto nella città partenopea per accompagnare i turisti nelle visite sotterranee.

“Sarà un intervento di grande attrattività – ha aggiunto Firetto. L’esperienza di Napoli e di altre importanti città come Roma che hanno trovato nelle visite guidate ai sotterranei un ristoro non solo culturale ma anche economico, ci ha indotto a prendere in seria considerazione il progetto di istituire vere e proprie visite guidate nella rete dei nostri ipogei ampliando in questo modo l’offerta turistica della città dei templi”.

Ultima modifica: 30 luglio 2018