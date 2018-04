Ecco gli impegni delle squadre agrigentine nella penultima giornata del campionato di Promozione

“Faremo di tutto per mantenere la categoria, questo è un obiettivo che vogliamo raggiungere a tutti i costi. L’impegno non manca e la voglia di vincere nemmeno”. Lo afferma l’allenatore del Ravanusa calcio, Giuseppe Merlo, che in questo modo intende anche caricare la sua squadra in vista dell’incontro di domani, valevole per la 29esima giornata del campionato di Promozione. Domani il team biancorosso affronterà in trasferta il Serradifalco, altra squadra che ha un piede in Prima categoria.

“Il Ravanusa – aggiunge Merlo – ha attraversato così tante difficoltà quest’anno, così tante cose che la gente non sa e comunque, in qualche modo, ci siamo mantenuti a galla. Tuttavia, in un momento come questo, è fondamentale unire le nostre forze e le nostre speranze e non abbatterci.

Questi gli impegni delle squadre agrigentine che militano in Promozione. A Racalmuto si gioca il derby tra Libertas e Atletico Ribera con i crispini già salvi ed i racalmutesi costretti a vincere per non buttare alle ortiche una stagione che era iniziata tutto sommato bene. Altro derby quello tra Gattopardo e Casteltermini. Ed anche in questo caso sarà battaglia tra le due formazioni costrette a vincere per evitare i play out.

La classifica del campionato di Promozione

Partinicaudace 71

Salemi 65

Castellammare 62

Altofonte 46

Campobello di Mazara 42

Cinque Torri Trapani 38

Vallelunga 37

Don Bosco Partinico 32

Atletico Ribera 32

Libertas Racalmuto 31

Gattopardo 29

Casteltermini 28

Nuova Sancis 27

Ravanusa 26

Olimpic Serradifalco 25

Città di Castellammare 23

Ultima modifica: 14 aprile 2018