Gli Avengers ritornano al cinema. Ed è subito record di incassi

È uscito nelle sale il terzo capitolo della saga di tutte le saghe: Avengers. Infinity War, diretto da Anthony e Joe Russo. Il film è il diciannovesimo della Marvel Cinematic Universe e seppure è il sequel di Avengers: Age of Ultron, la vicenda prende avvio dal finale di Thor- Ragnarok in cui gli abitanti di Asgard a bordo di una navicella spaziale in fuga dal loro pianeta distrutto da Hela, capitanati da due più uniti che mai Thor e Loki sono diretti verso la Terra. È a questo punto che la navicella asgardiana si scontra con quella di Thanos, il Titano pazzo.

I protagonisti, dunque, sono gli eroi della Marvel, da Thor alla Vedova nera, da Hulk a Spider Man a Black Panter, a Captain America, ai Guardiani della Galassia, a Dottor Strange e Iron Man, figurine di un album composto da tutti i buoni schierati contro cattivi altrettanto speciali. La vicenda, invece, è incentrata su una resa dei conti finale tra gli Avengers e il terribile Thanos, pronto a distruggere pianeti e a cancellare civiltà.

Ritmo, azione, effetti speciali, ironia e donne toste e combattive si fondono in un mosaico di avventure diverse che danno vita ad un esperimento intergalattico e di successo grazie al cast interstellare di cui fanno parte: Robert Dwney jr, Scarlett Johansson, Chris Evans, Chris Pratt, Chris Hemsworth, Tom Hiddlestone, Tom Hollande, Mark Ruffalo, Benicio del Toro, Bendict Cumberbatch, Idris Elba, Gwyneth Paltrow, Don Cheadle, Bradley Cooper, Paul Bettany, Elizabeth Olsen, Vin Diesel, Jeremy Renner e tanti altri ancora che formano una nazionale di star tra le più famose, le più pagate per un film che promette profitti record in cui i supereroi sono uniti non solo per salvare il mondo, ma anche il cinema e gli incassi di Hollywood.

Tra tutti i personaggi si distingue Black Panter che con il suo orgoglio afro-americano trasmette un messaggio che nel bel mezzo di questa guerra infinita sembra una nota fuori dal coro: mettere da parte le differenze. Questo in fin dei conti è l’obiettivo verso cui convergono tutti i supereroi, un obiettivo che di questi tempi sembra davvero degno di loro.

Avengers. Infinity war vi attende da mercoledì 25 aprile ad Agrigento nei cinema Multisale Ciak, orario degli spettacoli: 18.30 – 21.30, e Concordia, orario degli spettacoli: 17.30 – 20.00 3D- 22.30 2D.

Ultima modifica: 28 aprile 2018