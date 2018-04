Giusy Savarino annuncia: 300 mln di opere finanziate. La Sicilia riparte

PALERMO. Trecento milioni di opere finanziate, la Sicilia riparte dalle infrastrutture comunali, opere di culto e presidi di legalità.

“E’ stata approvata in IV commissione – annuncia la presidente Giusy Savarino – la risoluzione sul nuovo contratto con Trenitalia. Il governo Musumeci recepisce tante delle nostre proposte: Wi-Fi gratuito sui treni, bici gratis, rafforzate le tratte più importanti e migliorati i raccordi dalle periferie verso le aree metropolitane, anche le domeniche, aggravate le penali per i disservizi e attivati servizi di informazione anche tramite app. Altre sollecitazioni saranno oggetto di ulteriori trattative con Trenitalia nelle prossime ore. Soprattutto saranno velocizzate le tratte e promossi ingenti investimenti sui binari e sui mezzi, già a partire da uno stanziamento di oltre 280 milioni per treni di ultima generazione. I siciliani meritano rispetto e pretendono di avere gli stessi diritti degli altri”.

Ultima modifica: 4 aprile 2018