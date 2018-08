Giuseppe Filì, allievo della Santa Sofia Licata, è stato ingaggiato dal Trapani Calcio

Un altro nostro ragazzo inizia il cammino tra i professionisti.

Giuseppe Filì, titolare fisso nella formazione Allievi allenata da Maurizio Ortugno, ha firmato con il Trapani Calcio che disputa la Lega Pro, quella che una volta si chiamava serie C. Filì disputerà il campionato nazionale Allievi con la società granata.

A far firmare al giovane calciatore il contratto che lo lega al Trapani è stato

Mario Gabriele, responsabile del settore giovanile.

“Un’altra gran bella soddisfazione – commenta Antonio Mulè, direttore sportivo della Santa Sofia Licata – per la nostra società, felice di poter dare un’opportunità ai giovani di sfondare nel mondo del calcio”.

“Ringrazio – è il commento di Giuseppe Filì – la Santa Sofia per questi meravigliosi undici anni trascorsi insieme e per le opportunità che mi sono state date. Grazie di cuore ai mister Antonio Mulè, Giacomo Sabini, Tonino Pinto e Maurizio Ortugno, ed a tutti i miei compagni di squadra con cui ho condiviso questi anni. Questo è stato il primo passo avanti verso il grande sogno, ma ora bisogna lavorare meglio di prima e migliorare sotto tutti gli aspetti possibili”.

Filì è il terzo, giovane, calciatore della Santa Sofia Licata ingaggiato, nelle ultime settimane, da club professionistici: il portiere di 14 anni Urbano Milazzo ha firmato per il Genoa, importantissima società di serie A; il difensore di 17 anni Antonio Pesarini ha firmato per la Sicula Leonzio che gioca in Lega Pro.

