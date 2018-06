Il giro di Sicilia del ciclista David Cilento per raccogliere fondi: tappa ad OceanoMare Agrigento

AGRIGENTO. Ha fatto tappa ad Agrigento, a San Leone, presso OceanoMare il ciclista David Cilento, partito il 17 giugno in bici, non per il solito viaggetto. Una vera e propria missione per sostenere la onlus “Centro Benedetta d’Intino” che aiuta i bambini con difficoltà psicologiche. Tappa ad Agrigento, giusto il tempo per fare due chiacchiere e condividere la sua esperienza anche sportiva e non solo, e poi David Cilento è ripartito per Trapani.

ECCO IL MESSAGGIO DI DAVID CILENTO

Parto per fare il giro della Sicilia in bicicletta.

Non sarà la mia “solita vacanza in bicicletta” perché, questa volta aspiro ad un traguardo più importante: raccogliere fondi per il Centro Benedetta d’Intino onlus!

Credo fortemente nel lavoro che ogni giorno il Centro svolge, con professionalità e serietà, ed è proprio per questo che chiedo a tutti voi di sostenerne le attività.

La mission del Centro Benedetta D’Intino Onlus è aiutare i bambini con difficoltà psicologiche e neurologiche gravi attraverso l’erogazione di servizi innovativi di alta specializzazione, altamente qualificati.

Ogni anno attivano oltre 3.000 interventi di Comunicazione Aumentativa e Alternativa con bambini provenienti da ogni parte d’Italia. E oltre 3.500 interventi di sostegno psicologico a bambini, ragazzi, genitori.

Ultima modifica: 24 giugno 2018