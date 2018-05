AGRIGENTO – In occasione della giornata di mercoledì 9 maggio in cui è prevista la partenza di tappa del Giro d’Italia, Agrigento – Santa Ninfa, la Direzione delle Ferrovie potenzierà i collegamenti in treno, dalla stazione Agrigento Bassa ad Agrigento Centrale. Ciò per facilitare coloro che da altre località intendessero salire in centro città per assistere alla partenza del Giro d’Italia.

Ultima modifica: 8 maggio 2018