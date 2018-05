Giro d’Italia ad Agrigento: transito veicolare solo dalle 5 alle 7,30

AGRIGENTO. L’amministrazione comunale di Agrigento, ha reso noto che, a seguito della riunione del comitato per l’ordine e per la sicurezza pubblica convocato per pianificare al meglio lo svolgimento della quinta tappa del giro d’Italia che, i prossimi 8 e 9 maggio, interesserà la città, l’orario di transito nelle vie interessate al passaggio della carovana è stato fissato dalle 5 alle 7,30.

Ciò al fine di consentire agli utenti e ai dipendenti degli uffici pubblici di raggiungere la sede lavorativa.

Ultima modifica: 7 maggio 2018