Girgenti acque e Hydortechne annunciano il licenziamento di 85 dipendenti

AGRIGENTO. Verso il licenziamento di 85 dipendenti della Girgenti Acque e della società “Hydortechne”. Ad annunciarlo una lettera inoltrata dalla società di Marco Campione ai sindacati, con la quale, fatto il punto della situazione finanziaria del gestore del servizio idrico si conclude che “non si intravedono misure idonee al contenimento dei costi soprattutto di investimento, se non con il ridimensionamento e la riorganizzazione delle attività affidate alla Hydortecne, con conseguente riduzione di personale, avendo le società adottato ogni possibile iniziativa atta a razionalizzare i costi aziendali”.

Ad essere colpita sarà soprattutto la società di cui è amministratore Pietro Arnone: su 155 dipendenti ne saranno licenziati 75 grazie all’esternalizzazione di alcuni dei servizi fin qui svolti dalla società che era stata creata nel 2014 per una serie di attività che, scrive Girgenti acque, i soci avevano dichiarato di non voler svolgere. L’elenco è lungo, così come è stata massiccia la crescita del personale salito sul carro: dal 2014 i lavoratori assunti sono stati oltre un centinaio.

Ultima modifica: 14 maggio 2018