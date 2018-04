Giornata mondiale della consapevolezza sull’Autismo: iniziative a Licata dell’associazione Comunicare per vivere

LICATA. “Sapevamo che sarebbe stato emozionante, ma ogni anno è sempre una sensazione nuova”: questo il commento dei soci dell’Associazione Comunicare per Vivere che anche quest’anno hanno ricordato a Licata la Giornata Internazionale della Consapevolezza sull’Autismo.



Insieme a loro nell’organizzazione anche il centro Nostro Signora di Fatima curato da Angelo Sanfilippo, Giuseppe Curella e diversi volontari che ospitano ogni pomeriggio presso la loro struttura, sita in Piazza S.Angelo, bambini ed adulti affetti da sindrome dello spettro autistico e non solo.

Ed è stato proprio nella loro struttura che è stato organizzato un momento di condivisione e integrazione il 4 Aprile a partire dalle ore 15; a livello mondiale la giornata sull’autismo è il 2 Aprile, ma cadendo quest’anno in un giorno festivo – il Lunedì dell’Angelo – in cui tutti si sono ritrovati con parenti e amici, è stata posticipata per permettere a tutti di partecipare.

“Per il terzo anno consecutivo la nostra Associazione – dicono i soci di Comunicare per Vivere – ha deciso di organizzare un pomeriggio che pone l’accento su un mondo dell’autismo, per certi versi risulta ancora poco conosciuto e molto chiuso in sé stesso, ed è stato per questo che invece, insieme al centro Nostra Signora di Fatima, abbiamo voluto organizzare un momento di festa.”

“Condivisione e integrazione sono due pilastri importanti delle nostre attività – dice la Presidente di Comunicare per Vivere Lavinia di Falco – e proprio per questo volevamo contribuire a nostro modo al ricordo della giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo. ”

Palloncini e magliette, rigorosamente blu, con dei pensieri sul tema della giornata, sono state realizzate e donate agli ospiti della struttura, sono state svolte attività ludico-pratiche che hanno permesso di affrontare in modo leggero l’argomento e non sono mancate le testimonianze: nel corso del pomeriggio sono state lette infatti delle lettere pervenute da famiglie che convivono giornalmente con la sindrome dello spettro autistico, affrontando anche i disagi che esso comporta, soprattutto dal punto di vista sociale e di inclusione.

Successivamente spazio alla componente più allegra e festaiola della giornata grazie alla presenza di Vincenzo Montana che ha intrattenuto gli ospiti presenti con la sua voce e la sua tastiera; a partecipare anche i ragazzi del giornalino “L’eco di Maria” facenti parte della Chiesa Sabuci di Licata.

Al termine della manifestazione tutti insieme, volontari, soci, ragazzi e adulti, si sono spostati al centro di Piazza S.Angelo e formando un cerchio hanno fatto volare in cielo dei palloncini blu gridando “Insieme si puo!”, lanciando così un segnale di positività e speranza.

Ultima modifica: 7 aprile 2018