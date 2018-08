Giornata conclusiva per il Memorial “Alfonso Capraro”

AGRIGENTO. Il 3° Memorial “Alfonso Capraro” si è concluso oggi, domenica 12 agosto 2018, al centro polisportivo “Villaggio Peruzzo”. Agente della Polizia di Stato tragicamente deceduto nel 2015 in un incidente sulla strada per Raffadali, è stato ieri ed oggi ricordato da amici e familiari alla presenza del Questore di Agrigento Maurizio Auriemma, del Prefetto Dario Caputo e di tutte le Forze dell’Ordine.

Nella giornata di oggi hanno avuto luogo la semifinale e la finale di calcio che hanno coinvolto rappresentative dei Vigili del Fuoco, della Guardia Costiera, della Guardia di Finanza e della Polizia Penitenziaria, quest’ultima aggiudicandosi anche il titolo di vincitrice. Il torneo, svoltosi all’insegna della legalità, è stato poi inframmezzato da un minuto di silenzio in onore di Alfonso. Al termine si è tenuta una cerimonia di premiazione con la consegna di targhe e di coppe alle squadre vincitrici e agli organizzatori della manifestazione, la Polizia di Stato e la Questura di Agrigento in collaborazione all’associazione G.I.S.

Simona Piraneo

