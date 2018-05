Giochi delle Isole: protagonisti anche 4 giovani dell’Halikada

LICATA. Quattro giovanissimi atleti dell’Halikada, formazione licatese di pallamano giovanile, hanno fatto parte della Rappresentativa siciliana impegnata nei “Giochi delle Isole”. Si tratta di: Alessandro Florio, Alessandro Tardino, Daniele Munda e Lorenzo Burgio. L’Halikada è stata presente ai giochi anche con i tecnici Roberta D’Addeo, Rossella Porrello e Nuccio Bona. I responsabili della nazionale italiana di pallamano hanno tenuto un corso per gli allenatori.

“Per me e Rossella Porrello – è il commento di Roberto D’Addeo – l’orgoglio è doppio, prima come allenatrici, poi come genitori di Alessandro e Daniele che hanno partecipato a questa bellissima esperienza. Chiudiamo veramente in bellezza una stagione ricca di tante soddisfazioni. La nostra Halikada quest’anno nonostante le problematiche che ha avuto dopo la chiusura del palazzetto, ha continuato a lavorare duro in orari fuori dal normale, ogni giorno con passione, dedizione, voglia, professionalità, con un gruppo di ragazzi meravigliosi sempre presenti e che hanno raggiunto un livello ottimo in pochissimo tempo, da fare invidia a tutti. Tra questi 4 di loro sono riusciti a rappresentare la Sicilia ai giochi delle isole – aggiunge l’allenatrice – confrontandosi con squadre internazionali di altissimo livello, portandosi a casa una medaglia d’oro che è entrata nella storia. Questa medaglia è il lavoro di tutti questi ragazzi e Delle loro società che ogni giorno affrontano infinite difficoltà per portare avanti questo nostro sport meraviglioso. Ce la siamo proprio meritata”. I Giochi delle Isole rappresentano una manifestazione internazionale che annualmente coinvolge giovanissimi atleti provenienti da isole di diversi continenti; nell’edizione catanese sono stati quasi 1000 gli atleti e gli accompagnatori, 12 le rappresentative, 13 gli impianti utilizzati fra Catania e provincia, 16 le discipline praticate.

Ultima modifica: 31 maggio 2018