Giochi delle Isole: la Sicilia si distingue, grande contributo dell’atleta Laura Sicurelli

“Si conclude nel migliore dei modi l’avventura del team siciliano di ginnastica artistica alla XXII^ edizione dei Giochi delle Isole.

Dopo la conquista della medaglia d’oro nel concorso a squadre, con il fondamentale contributo dell’empedoclina Laura Sicurelli, le giovani ginnaste siciliane arricchiscono il loro personale bottino aggiudicandosi due medaglie d’oro, due d’argento e una di bronzo alle finali di specialità.

Ancora una volta protagonista principale Laura Sicurelli, che si aggiudica il primo posto al Corpo Libero, e il terzo posto alla Trave, mentre il secondo posto alla trave va a Sofia Valdes ginnasta palermitana, primo posto alle parallele a Sharon Anfuso ginnasta catanese.

La conclusione della manifestazione ha visto assegnare alla delegazione siciliana, per effetto dei risultati ottenuti nelle diverse discipline in concorso, la vittoria della 22^ edizione dei Giochi, successo al quale certamente hanno fornito un importante contributo i risultati ottenuti dalla squadra di ginnastica artistica e, in particolare, dall’empedoclina Laura Sicurelli”.

Ultima modifica: 31 maggio 2018