Giochi ancora aperti in Eccellenza: decisiva l’ultima giornata

Colpi di scena ma giochi ancora aperti nel campionato di Eccellenza. L’ultima giornata del torneo, in programma domenica 22 aprile sarà quella decisiva.

Oggi, il Marsala battendo nel derby il Mazara per 3-0 si ritrova ad un solo punto dal traguardo della Serie D.

Il Licata, comunque, rimane sulla scia dei trapanesi sbancando Castelbuono per 1-0.

Il Dattilo rifila una cinquina alla Parmonval, salva da parecchie giornate e rimane al terzo posto, il Caccamo vince al Salaci di Cammarata ed acquisisce la matematica partecipazione ai playoff.

Il Canicattì, invece, con il pareggio ottenuto a Campofranco sembra vedersi allontanare il treno dei playoff. I biancorossi nell’ultimo turno dovrebbero battere la capolista Marsala e sperare in una sconfitta del Licata col Dattilo.

Il Pro Favara perde lo scontro salvezza a Monreale e per ottenere la salvezza deve battere il Kamarat al prossimo turno.

Il Mussomeli ritorna con un importante successo dalla trasferta di Alcamo e può ancora sperare in una miracolosa salvezza diretta.

Insomma, per stabilire i verdetti bisognerà attendere altri 90 minuti sia per la promozione, la zona playoff, la salvezza, i play-out e l’altra squadra che farà compagnia in Promozione al Casteldaccia.

I RISULTATI DELLA 29ESIMA GIORNATA

Alba Alcamo – Mussomeli 0-2

Atletico Campofranco – Canicattì 1-1

C.U.S. Palermo – Città di Casteldaccia 3-1

Dattilo Noir – Parmonval 5-0

Kamarat – Nuova Città di Caccamo 1-2

Marsala Calcio – Mazara 3-0

Monreale – Pro Favara 1-0

Polisportiva Castelbuono – Licata 0-1

Classifica

Marsala Calcio 68

Licata 65

DATTILO NOIR 60 AI PLAYOFF

NUOVA CITTA’ DI CACCAMO 58 AI PLAYOFF

Canicattì 54

Mazara 49

Parmonval 46

Alba Alcamo 38

C.U.S. Palermo 36

Pro Favara 32

Mussomeli 30

Kamarat 27

Monreale 27

Polisportiva Castelbuono 26

Atletico Campofranco 25

CITTA’ DI CASTELDACCIA 4 RETROCESSO IN PROMOZIONE

Prossimo turno – 22/04/18

Canicattì – Marsala Calcio

Città di Casteldaccia – Monreale

Licata – Dattilo Noir

Mazara – Nuova Città di Caccamo

Mussomeli – Polisportiva Castelbuono

Nuova Città di Caccamo – Atletico Campofranco

Parmonval – C.U.S. Palermo

Pro Favara – Kamarat

Ultima modifica: 15 aprile 2018