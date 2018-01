Gioacchino Alfano: “Monella capo gruppo DiventerÃ  bellissima? Tutto da stabilire”

Gioacchino Alfano ha inviato un comunicato stampa per rispondere ad alcune dichiarazione che Rita Monella avrebbe rilasciato ad una tv privata a seguito del nostro articolo : Prossimo il rimpasto della giunta, Firetto non ha scelta.

“Accolgo con piacere la notizia che la collega consigliera ed amica Rita Monella abbia ufficializzato la sua decisione di aderire al

Movimento diventerà bellissima. Mi corre l’obbligo, pero’, di informarla che il gruppo consiliare deve ancora costituirsi, non essendo giuridicamente sufficiente la dichiarazione di un solo consigliere per costituire un gruppo consiliare. Una volta costituito il gruppo in seno al Consiglio Comunale, nei modi e nei termini previsti dal regolamento comunale, verranno stabiliti ruoli e cariche in modo democratico. La democrazia all’interno di #diventeràbellissima è un valore dal quale non si può prescindere e sul quale sarà fondata ogni singola azione. Al contrario di movimenti come quello da cui proviene la Monella, movimento che proprio in questi giorni pare abbia contraddetto anche il principio dell’uno vale uno, facendo scegliere I candidati alle prossime elezioni politiche dal loro neo investito “capo politico” e non dagli iscritti mediante votazioni on line.

Appare opportuno chiarire che in questa fase il movimento necessità di persone volenterose disposte a dare un valido contributo, con spirito di servizio e non cadendo nel tranello dell’eccesso di protagonismo o dell’individualismo. Perche’ ,come ci insegna Musumeci e ribadito dall’on. Savarino nelle linee programmatiche approvate nel primo congresso regionale, il nostro è movimento che aggrega su proposte concrete e credibili, nell’esclusivo interesse della siciliani”.

Ultima modifica: 5 gennaio 2018