Ginger broadcast- Cena, drink e concerto in terrazza, venerdì 27 luglio ore 19,00-21,15 Cena (su prenotazione) Menù -Pani cu l’ogliu -Insalata di couscous con frutta fresca, verdure e cipolla paglina di Castrofilippo marinata -Tartare di pomodorini e verdure su rotolo di pesce spatola -Sherbet di frutta fresca Acqua Calice di vino delle Tenute Cuffaro € 28 a persona (prenotate al n.0922596151) dalle ore 21,30 Concerto,Drink&Couscous Calice di vino o birra o Bevande tradizionali (Ginger e Bissap) + piatto di couscous € 10 a persona Vini dell’azienda Tenute Cuffaro Annette- catarratto frizzante Terre Siciliane IGP Euphrasía- inzolia Sicilia DOC Saru-nero d’Avola Sicilia DOC Miele Diodoros Un Mare d’Amore- Gaalgui Nguewel #terraceunplugged Salutiamo la luna piena di Luglio che risplende sul mare Mediterraneo, oltre la magnifica Valle dei Templi, dal nostro nuovo spazio in terrazza in questa notte d’estate . Assisteremo all’eclisse totale di luna più lunga del secolo. Una serata speciale, dedicata alla speranza, perchè il nostro è un Mare d’Amore e tanta umanità. Nessuno potrà impedirci di cantare la vita e godere delle piccole cose meravigliose che possiamo condividere insieme, per una cultura della vita e contro una cultura della morte.

Condivisione, integrazione culturale e contaminazione sono le basi su cui si poggia il sound di Gaalgui Nguewel, ed il suo messaggio sostanzialmente è che in questo mondo, tutti siamo uguali. Alessandro La Spina, batterista e percussionista catanese, insegnante di musica Bara Gianie cantante e percussionista senegalese figlio d’arte, di famiglia Nguewel, dalla voce unica e strabiliante Laye Sene percussionista senegalese, figlio d’arte, di famiglia Nguewel, inizia a suonare diversi tipi di percussioni fin da bambino Sergio la Biunda cantante e showman di origine catanese, ma dal cuore e sangue africano Gianluca Ricceri, catanese, bassista davvero versatile, suona insieme a diversi gruppi musicali di stile anche molto diverso tra loro Pierluca Russo, di Scordia, chitarrista che ha abbracciato la musica afro al punto d’aver imparato a suonare anche diversi strumenti africani.

Ultima modifica: 25 luglio 2018