“Gigante ti amo perche’… “, l’iniziativa dei tifosi della Fortitudo Agrigento

La pagina fondata dai tifosi della Fortitudo Agrigento promuove il contest “Gigante ti amo perche’… ” L’iniziativa ha il fine di far sentire, l’affetto dei tifosi, alla squadra che attraversa un momento difficile dopo tre sconfitte consecutive, un momento di incertezza. Molto divertenti le foto che giungono da parte dei tifosi. Lo slogan più simpatico, scelto da Marco Evangelisti in persona, sarà premiato con una sciarpa (come quella donata ad Alessandro Piazza-albano ecc…) con sopra stampato lo slogan vincitore e firmata da tutti i giocatori. Si farà anche un video riassuntivo di tutti gli slogan ricevuti che sarà poi pubblicato su Facebook ed AgrigentoOggi non farà mancare il suo sostegno.

Ultima modifica: 19 gennaio 2018